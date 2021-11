Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε χωρίς προβλήματα στην «Zalgirio Arena» (vid)

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο Κάουνας και προπονήθηκε χωρίς προβλήματα ενόψει του αγώνα με την Ζάλγκιρις (16/11, 20:00).

Μετά από... ταλαιπωρία η αποστολή των «πρασίνων» βρέθηκε στη Λιθουανία και προπονήθηκε κανονικά στην «Zalgirio Arena» ενόψει της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Συγκεκριμένα το δρομολόγιο ήταν... Αθήνα-Μόναχο-Βίλνιους και από εκεί εκεί οδικώς στο Κάουνας όπου το βράδυ της Τρίτης (16/11, 20:00) ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να σημειώσει την πρώτη εκτός έδρας νίκη του φέτος και να... κρατήσει την Ζάλγκιρις στο «μηδέν» ύστερα από τα 10 πρώτα ματς της διοργάνωσης.

Ο Δημήτρης Πρίφτης αφού εκθείασε τον κόσμο λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή πραγματοποίησε χωρίς προβλήματα την προπόνηση στο Κάουνας. Φυσικά δεν έχει στην διάθεσή του τον Νεμάνια Νέντοβιτς ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ στην Αθήνα έμειναν επίσης οι Βασίλης Καββαδάς, Λευτέρης Μαντζούκας και Νεοκλής Αβδάλας.

