Παναθηναϊκός - Εφές: Υπέροχη ασίστ Μέικον, απογειώθηκε ο Σαντ Ρος (vid)

O Nτάριλ Μέικον βρήκε όμορφα τον Σαντ Ρος που δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει ανενόχλητος.

Θέαμα μοιράζει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές. Ο Μέικον (που έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο με 21 πόντους και 5/5 τρίποντα) σέρβιρε στον Σαντ Ρος που κάρφωσε εντυπωσιακά στον αιφνιδιασμό. Απολαύστε τη φάση.

Defense to Offense in the blink of an eye...#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/g0OxcIm0W3