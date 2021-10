Παπαγιάννης: Συνεργασία με Μέικον για το alley oop

Μέικον σηκώνει, Παπαγιάννης καρφώνει σε μία όμορφη φάση των δύο «πρασίνων» για το alley oop.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κυνηγά στο σκορ με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία για την 4η αγωνιστική της Euroleague, αλλά δεν λείπουν οι... κλασικές συνεργασίες από το ρεπερτόριό του.

Η διαφορά ήταν στο +14 για τη «βασίλισσα» λίγο πριν το ημίχρονο, όταν μετά από σκριν του Παπαγιάννη, ο Μέικον είδε τον χώρο για πάσα και ύψωσε τη μπάλα για να καρφώσει ο σέντερ του Παναθηναϊκού πάνω από Ταβάρες και Γιαμπουσέλε που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Δείτε την παραπάνω φάση:

.@G_P_06 uses the screen, gets free and finishes the Alley-Oop in spectacular fashion 🚀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/bPc6o7qzkK