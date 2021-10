Ζαλγκίρις: Έφτασε Αθήνα κι ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό

Η Ζαλγκίρις έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης ενόψει του ματς με τον Ολυμπιακό (15/10, 21:00) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα στην παράταση, θα κοντραριστεί στο ΣΕΦ με τη Ζαλγκίρις. Οι Λιθουανοί προσγειώθηκαν στην Ελλάδα και το Ελ. Βενιζέλος ενόψει του ματς κόντρα στους Πειραιώτες (15/10, 21:00) για την 4η αγωνιστική της Euroleague και ετοιμάζονται για τη δύσκολη μάχη.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς που ξέρει καλά τι εστί Ελλάδα, αφού έχει παίξει εδώ και έχει βρεθεί σε πάγκο ομάδων, έχει μέχρι στιγμής 3 ήττες στις πρώτες 3 αγωνιστικές και θέλει να πετύχει ένα μεγάλο διπλό στο ΣΕΦ, παίρνοντας ψυχολογία για τη συνέχεια. Πολύ καλά ξέρει τη χώρα μας και ο Λούκας Λεκαβίτσιους που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό και έχει ζήσει ντέρμπι αιώνιων. Ιδιαίτερο θα είναι το ματς και για τον Ουόκαπ που θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του.

Arrival in Greece. The green-and-whites checking in before Friday's @EuroLeague action. 🇬🇷 pic.twitter.com/olcn4NpGfg