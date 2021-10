Το αφιέρωμα της EuroLeague για την ανατροπή της Βιλερμπάν είχε... Κώστα Αντετοκούνμπο (vid)

Η Βιλερμπάν πραγματοποίησε μεγάλη ανατροπή στο παιχνίδι με την Αναντολού Εφές και η EuroLeague αφιέρωσε ένα βίντεο στον... Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σέντερ της γαλλικής ομάδας αποτέλεσε τον παίκτη-κλειδί προκειμένου να επιστρέψει η Βιλερμπάν στο ματς από το -19 και να φτάσει στην τελική επικράτηση με την οποία έκανε το 3/3 στο ξεκίνημα της EuroLeague.

Γι' αυτόν τον λόγο η διοργανώτρια αρχή στάθηκε στο μεγάλο come back της γαλλικής ομάδας μέχρι να φτάσει στην τελική επικράτηση και φυσικά στο βίντεο κυριάρχησε η παρουσία του Κώστα Αντετοκούνμπο.

A special comeback win



One for the memory books @LDLCASVEL 👊#EveryGameMatters pic.twitter.com/q3cEYkwatH