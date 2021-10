Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Το alley-oop κάρφωμα του Έβανς (vid)

Η συνεργασία των Ντάριλ Μέικον - Τζέρεμι Έβανς έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια.

Το καλεντάρι της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό στη Fernando Buesa Arena για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια.

Στα 2:35 για το ημίχρονο και με τον δείκτη του σκορ στο 34-33, ο Τζέρεμι Έβανς τελείωσε τη φάση με alley-oop κάρφωμα έπειτα από την ασίστ του Ντάριλ Μέικον για το 34-45, φτάνοντας τους 8 προσωπικούς πόντους.

Δείτε τη φάση

.@JeremyEvans40 leaves the rim on fire after this dunk!😱🔥@paobcgr #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/XpPEhqCTLw