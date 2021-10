Παναθηναϊκός: Επίσημο του Φερέλ

Η «βόμβα» του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα, με τον Γιόγκι Φερέλ (28 χρ., 183εκ.) να είναι και επίσημα παίκτης των νταμπλούχων.

Η... βόμβα που είχε αποκαλύψει το Gazzetta «έσκασε» και ο Γιόγκι Φερέλ θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός είχε φροντίσει να στείλει το... μήνυμα της απόκτηση του Αμερικανού πόιντ γκαρντ και λίγη ώρα το έκανε πραγματικότητα.

«Η Κυριακή είναι καλή ημέρα για την ανακοίνωση ενός πόιντ γκαρντ», διερωτήθηκαν οι «πράσινοι» στην ανακοίνωση της απόκτησης του Φερέλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Γιόγκι Φερέλ μέχρι το τέλος της σεζόν 2021-2022.



O Φερέλ γεννήθηκε στις 9 Μάϊου του 1993 στην Indiana των ΗΠΑ, έχει ύψος 1.83μ. και αγωνίζεται στη θέση «1».

Φοίτησε στο Park Tudor High School και στην τελευταία του σεζόν εκεί είχε 18.5 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ ανά αγώνα. Στα κολεγιακά του χρόνια έπαιξε με την ομάδα του Indiana University και στη σεζόν της αποφοίτησής του είχε 17.3 πόντους, 5.6 ασίστ και 3.8 ριμπάουντ ανά ματς.

Από το 2016, όταν και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα μέχρι και τη σεζόν 2020-2021, αγωνίστηκε στο NBA. Σε 259 ματς στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη με τις φανέλες των Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers και Los Angeles Clippers, είχε κατά μέσο όρο 7.7 πόντους, 2.3 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ, σουτάροντας με 42% εντός παιδιάς και με 37% στα τρίποντα.

Επίσης, είχε παρουσία και στο πρωτάθλημα της D-League με τους Long Island Nets και Salt Lake City Stars.

Η πιο παραγωγική του χρονιά στο ΝΒΑ ήταν η πρώτη του με τους Dallas Mavericks (2016-2017) όπου μέτρησε 11.3 πόντους, 4.3 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 36 ματς. Την επόμενη σεζόν αγωνίστηκε σε 82 ματς, εκ των οποίων στα 21 ήταν βασικός και είχε 10.2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.

Το ρεκόρ του στο NBA είναι οι 32 πόντοι με 9/11 τρίποντα, που είχε στις 3/2/2017 ως παίκτης των Dallas Mavericks κόντρα στους Portland Trail Blazers!

