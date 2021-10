Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Απίθανο buzzer του Παπαπέτρου (vid)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου νίκησε τον χρόνο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε και το πανηγύρισε με... γύρο του θριάμβου.

Ο χρόνος τελείωνε. Ο Ντάριλ Μέικον έδωσε την μπάλα στον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος μόλις είχε μπει στη ζώνη του τριπόντου της ρακέτας της Φενέρμπαχτσε. Δεν υπήρχε χρόνος για άλλη σκέψη, παρά μόνο για ένα πέταγμα της μπάλας.

Καλάθι για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 45-46. Και τον Παπαπέτρου να κάνει ένα μίνι γύρο... θριάμβου μέχρι τα αποδυτήρια.

Δείτε το καλάθι:

