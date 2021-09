Γκόρντον: «Ο Ντούντα μου είπε "Τζαμόν, θα σε κάνω εκατομμυριούχο", πήγε το παιχνίδι μου σε άλλο επίπεδο» (pic)

Ο Τζαμόν Γκόρντον, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ντούσαν Ίβκοβιτς στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2010-11, αποχαιρέτισε τον παλιό του κόουτς, ενώ αποκάλυψε και την χαρακτηριστική ατάκα που του είχε πει!

Ο παλαίμαχος Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίστηκε στον Πειραιά υπό τις οδηγίες του Ντούσαν Ίβκοβιτς προ δεκαετίας, κατακτώντας ένα κύπελλο Ελλάδας, είπε το δικό του «αντίο» στον θρυλικό Σέρβο κόουτς που απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών.

Το μήνυμα του πρώην ερυθρόλευκου περιφερειακού στο Twitter:

«Σε ευχαριστώ που ήσουν ένα σπουδάιος προπονητής και άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Θα λείψεις σε όλους μας. Πραγματικά πήγε το παιχνίδι μου αλλά και το μυαλό μου σε ένα άλλο επίπεδο, επειδή απαιτούσε πάρα πολλά από τους παίκτης.

"Τζαμόν, θα σε κάνω εκατομμυριούχο!" μου είχε πει ο κόουτς Ντούντα».

Για την... ιστορία, πράγματι ο Γκόρντον εδραιώθηκε για μια τετραετία στο επίπεδο της EuroLeague, έπειτα από την θητεία του στον Ολυμπιακό, λαμβάνοντας μάλιστα ορισμένα πολύ καλά συμβόλαια στην Τουρκία με Γαλατασαράι, Έφες Αναντολού και Νταρουσάφακα.

Thanks for being a great coach and a great man to the world. We all going to miss you, he really took my game and mind to the next level because demeaned so much from his players. “Ja- mon Im going to make you a millionaire” Coach Duda 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 🇷🇸 🇷🇸 pic.twitter.com/A4SspZhq0T