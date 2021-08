Ο Ρικ Πιτίνο θεωρεί πως ο Παναθηναϊκός θα ανέβει μόλις μπουν οι Νέντοβιτς, Ουάιτ και Έβανς (pic)

Το εγκωμιαστικό tweet του Ρικ Πιτίνο για τον Δημήτρη Πρίφτη αλλά και το επίπεδο που θα ανέβει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον ίδιο, μόλις μπει στην ομάδα η τριάδα που δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό.

Οι πράσινοι νίκησαν χθες (25/8) στο πρώτο φιλικό της νέας σεζόν με 73-66 το Αϊόνα του Ρικ Πιτίνο στο ΟΑΚΑ κι ο πολύπειρος τεχνικός θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις του μέσω Twitter:

«Πραγματικά μου αρέσει αυτό που κάνει αμυντικά ο Δημήτρης Πρίφτης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Αλλάζοντας την πίεση σε όλο το γήπεδο και διατηρώντας "ζεστή" την επίθεση. Όταν προστεθούν κι οι Νέντοβιτς, Ουάιτ και Έβανς, θα είναι μια τρομερή ομάδα EuroLeague!», ήταν το μήνυμα του Αμερικανού κόουτς μέσω του προσωπικού του λογαριασμού.

Θυμίζουμε πως από το νικηφόρο χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού απουσίαζαν οι Νεμάνια Νέντοβιτς, Οκάρο Ουάιτ και Τζέρεμι Έβανς οι οποίοι πιθανότατα θα πάρουν χρόνο συμμετοχές στα φιλικά της ομάδας που θα ακολουθήσουν το προσεχές διάστημα.

To σχετικό tweet του Ρικ Πιτίνο:

Really like what Dimitri’s Priftis, head coach of Panathinaikos, is doing defensively. Changing full court pressure and keeping the heat on the offense. When Nedovic, White and Evans are added this will be a formidable Euroleague team! pic.twitter.com/m1uKjecQ1N