Ξανά εκτός 12αδας ο Χολμς: Η 12άδα του Παναθηναϊκού
Ο Ρισόν Χολμς είναι και πάλι εκτός, με τον Αμερικανό να μένει εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον Πανιώνιο, ενώ εκτός θα είναι και ο Τζέριαν Γκλραντ.
Ο Ρισόν Χολμς δεν θα παίξει απέναντι στον Πανιώνιο (16:00), με τον Αμερικανό, μετά το παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, να μένει εκτός και σε αυτό κόντρα στον Ιστορικό.
Πέραν του Χολμς, εκτός έμεινε και ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος θα παρακολουθήσει το ματς από την άκρη του πάγκου.
Με τους δύο αυτούς παίκτες εκτός, η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού απαρτίζεται από τους Σορτς, Οσμαν, Ναν, Χειζ Ντειβις, Φαριντ, και Ερνανγκομεθ
