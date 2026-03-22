Ξανά εκτός 12αδας ο Χολμς: Η 12άδα του Παναθηναϊκού

Ο Ρισόν Χολμς δεν θα παίξει απέναντι στον Πανιώνιο (16:00), με τον Αμερικανό, μετά το παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, να μένει εκτός και σε αυτό κόντρα στον Ιστορικό.

Πέραν του Χολμς, εκτός έμεινε και ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος θα παρακολουθήσει το ματς από την άκρη του πάγκου.

Με τους δύο αυτούς παίκτες εκτός, η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού απαρτίζεται από τους Σορτς, Οσμαν, Ναν, Χειζ Ντειβις, Φαριντ, και Ερνανγκομεθ