Άλμπα: Ο MVP της BBL, Τζαλίν Σμιθ για 3 χρόνια στο Βερολίνο (pic)

Η Άλμπα ανακοίνωσε την απόκτηση του Πολυτιμότερου παίκτη της γερμανικής λίγκας, Τζαλίν Σμιθ (26χρ., 193εκ.) για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Τζαλίν Σμιθ αφήνει την Ρίσεν για την Άλμπα Βερολίνου. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ συμφώνησε με την πρωταθλήτρια Γερμανίας και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη EuroLeague.

Με τη φανέλα της Ρίσεν ο 26χρονος γκαρντ μέτρησε 15.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ και 1.7 κλεψίματα ανά αγώνα. Με τη γερμανική ομάδα να βλέπει στο πρόσωπό του τον επόμενο ηγέτη της, σε μία μεταβατική σεζόν, μετά την αποχώρηση του Αίτο Ρενένες από τον πάγκο, και την απώλεια του Σιμόνε Φοντέκιο.

