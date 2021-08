Ολυμπιακός: Αναχώρησε για την Βουλγαρία η αποστολή (pics)

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε νωρίτερα για το Πράβετς της Βουλγαρίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του.

Το «χτίσιμο» του Ολυμπιακού έχει ήδη ξεκινήσει κι αναμένεται να κορυφωθεί επί βουλγαρικού εδάφους, με τους ερυθρόλευκους να παραμένουν στο Πράβετς μέχρι τις 30 Αυγούστου.

Στις 29 του ίδιου μήνα αναμένεται να δώσουν φιλικό τεστ απέναντι στην βουλγαρική Ρίλσκι Σπόρτιστ, το οποίο θα είναι το πρώτο τους - ανεπίσημο - παιχνίδι για τη σεζόν 2021-22.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει στην διάθεση του όλους τους παίκτες του, παλιούς και νέους, εκτός φυσικά του Τάιλερ Ντόρσεϊ που αναμένεται να ενσωματωθεί στην ομάδα σε δεύτερο χρόνο κι ενώ εκκρεμεί ακόμη η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο πλευρών.

