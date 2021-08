Μπάγερν: Πήρε Ντεσόν Τόμας (pic)

O Nτεσόν Τόμας επιστρέφει στην Ευρώπη και τη Εuroleague για χάρη της Μπάγερν Μονάχου.

Αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό τις σεζόν 2018-19 και 2019-20 και πλέον θα κάνει πάλι το ταξίδι για την Ευρώπη. Η Μπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντεσόν Τόμας που επιστρέφει στη Euroleague μετά από απουσία μιας σεζόν.

Την αγωνιστική περίοδο που πέρασε, έπαιξε στην Ιαπωνία με την Alvark, όπου είχε 16.6 πόντους και 4.7 ριμπάουντ ανά ματς, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Εφές, Μακάμπι και Μπαρτσελόνα.

Με το.. τριφύλλι στη Euroleague είχε 10.5 πόντους και 3.8 ριμπάουντ τη σεζόν 2018-19, ενώ την επόμενη μέτρησε 13.9 πόντους και 4.4 ριμπάουντ, ανεβάζοντας τα νούμερα του.

Η ανακοίνωση των Βαυαρών

𝑺𝑬𝑹𝑽𝑼𝑺 𝑫𝑬𝑺𝑯𝑨𝑼𝑵 👋



Welcome to the Bayern Family, @Deshaunthomas_0#FCBB #FCBB2022 #Kaderupdate