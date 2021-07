Ζενίτ: Επίσημο το «αντίο» του Πάνγκος (pic & vid)

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης αποχαιρέτησε επίσημα τον Κέβιν Πάνγκος που αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σε μια αναμενόμενη εξέλιξη που δεν προκάλεσε έκπληξη, ο ρωσικός σύλλογος έκανε γνωστή τη μη συνέχιση της συνεργασίας του με τον Κέβιν Πάνγκος. Ευχαρίστησε τον 28χρονο γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Η δημοσίευση της ομάδας για το «αντίο», συνοδευόταν από το όμορφο μήνυμα: «Ο Κέβιν Πάνγκος δεν έκλεψε μόνο την παράσταση, αλλά και τις καρδιές μας».

Ο Καναδός πλειμέικερ, που αποτέλεσε τον φυσικό ηγέτη της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ, σημείωνε 13.5 πόντους και μοίραζε 6.7 ασίστ κατά μέσο όρο στην περσινή EuroLeague, αγωνιζόμενος συνολικά σε 39 παιχνίδια κανονικής περιόδου και playoff.

Να θυμίσουμε πως η Ζενίτ είχε φροντίσει να καλύψει γρήγορα το κενό του Καναδού με τις προσθήκες των Νέιπιερ και Φράνκαμπ. Από την δική του πλευρά, ο Πάνγκος βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας, έχοντας ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

1⃣💪🏾 @KPangos stole not only the Show but Our Hearts.



Thanks and Good Luck, Canadian Magic! pic.twitter.com/WQ5YJiLjBP