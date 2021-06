Ζενίτ: Ανακοίνωσε τον Φράνκαμπ για δύο χρόνια (pic)

Ο Κόνερ Φράνκαμπ είναι και επίσημα μέλος της Ζενίτ, με τον Αμερικανό guard να υπογράφει διετές συμβόλαιο με τους Ρώσους.

Ο Κόνερ Φράνκαμπ θα αγωνιστεί στη EuroLeague, με τη φανέλα της Ζενίτ, η οποία έλαβε wild card συμμετοχής για τη σεζόν 2021-2022. Ο δρόμος για τον Αμερικανό guard μοιάζει μακρύς. Ξεκίνησε από τα μέρη μας και το Ρέθυμνο και μέσα σε δύο σεζόν (και το πέρασμα από τη Μούρθια) ο Φράνκαμπ έγινε παίκτης της Ζενίτ.

Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία για τα δύο επόμενα χρόνια, με τον Φράνκαμπ να έχει (σε 25 αγώνες με τη Μούρθια) 15.7 πόντους και 3.5 ασίστ ανά αγώνα.

Please, welcome! @CFrankamp_23 is a New Player of Our Club.https://t.co/MwgsnQsy11 pic.twitter.com/khJdrAr2xb