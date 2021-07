Ζενίτ: Ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή Νέιπιερ! (pic)

Σπουδαία κίνηση για τη Ζενίτ, η οποία απέκτησε τον πρώην NBAer, Σαμπάζ Νέιπιερ.

Συνεχίζει να κινείται εντυπωσιακά στο μεταγραφικό παζάρι η Ζενίτ ενόψει και της νέας σεζόν στη Euroleague. Η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαμπάζ Νέιπιερ, ο οποίος αγωνίζόταν στο ΝΒΑ από το 2014.

Ένας έμπειρος γκαρντ που έχει περάσει κατά σειρά από Χιτ, Μάτζικ, Μπλέιζερς, Νετς, Τίμπργουλβς και Ουίζαρντς. Κορυφαία του σεζόν στην καλύτερη λίγκα του πλανήτη το 2019-20, όπου μέτρησε 10.3 πόντους και 4.3 ασίστ με Μιννεσότα και Ουάσινγκτον.

Έχει αγωνιστεί σε 375 ματς στο ΝΒΑ με μέσο όρο 7.1 πόντους και 2.5 ασίστ.

Στη Ζενίτ θα παίζουν και οι Φράνκαμπ, Λόιντ, Koυζμίνσκας και Μίκι, ισχυροποιώντας την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.

📝 Please, Welcome!

Shabazz Napier is Our New Player.https://t.co/0segM6PUbC pic.twitter.com/12wXCBqFRL