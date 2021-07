Μπάγερν Μονάχου: «Ψήλωσε» με Σίλινγκ (pic)

Η Μπάγερν Μονάχου «γέμισε» τη ρακέτα της με την απόκτηση του Γκάβιν Σίλινγκ για την επόμενη αγωνιστική χρονιά.

Ο Σίλινγκ είναι απόφοιτος του Μίσιγκαν Στέιτ, ενώ έχει αγωνιστεί σε επαγγελματικό επίπεδο στην Ουλμ και στην Μπραουνσβάιγκ.

«Ανυπομονώ γι' αυτήν την νέα πρόκληση όπως επίσης και το να εξελιχθώ στο επίπεδο της EuroLeague» ήταν τα λόγια του 25χρονου φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος με τη φανέλα της Μπραουνσβάιγκ μέτρησε πέρυσι 10,9 πόντους και 7,5 ριμπάουντ, σουτάροντας με 55% στα δίποντα.





Welcome to the Bayern Family, @G_Schills34!



Mehr zu #Schilling2022 auf unserer Website: https://t.co/tZmcVg533x#FCBB #FCBB2022 #Kaderupdate