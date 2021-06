Ζενίτ: Κλείνει Μίκι! (pic)

H Zενίτ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Τζόρνταν Μίκι, θέλοντας να ισχυροποιηθεί στις θέσεις των ψηλών.

Εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν στη Ζενίτ, η οποία ανακοίνωσε Λόιντ και Φράνκαμπ, ενώ ανανέωσαν οι Πονίτκα και Πόιθρες. Η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία και με τον Τζόρνταν Μίκι σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Ο Αμερικανός ψηλός θα καλύψει τις θέσεις «4» και «5» στη ρακέτα της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ και θα δώσει ακόμα μια λύση στον Καταλανό τεχνικό για την απαιτητική σεζόν που έρχεται.

Ο Μίκι αγωνίστηκε σε 28 ματς τη σεζόν που πέρασε στη Χίμκι και μέτρησε 15.6 πόντους και 5.8 ριμπάουντ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία είχε 9 πόντους και 4.2 ριμπάουντ. Στην καριέρα του στη Euroleague έχει 13.1 πόντους με 60% εντός πεδιάς και 76% από την γραμμή των βολών.

Πριν το πρώτο πέρασμα του από τη Χίμκι, είχε παίξει στο ΝΒΑ με τους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ.

Well... @zenitbasket is close to an agreement with @Jmickey_02 #gazzetta #Exclusive https://t.co/mUHQokb9WF