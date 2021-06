EuroLeague για Σπανούλη: «Θρύλος, είδωλο, βασιλιάς των σκόρερ»

H EuroLeague απώλεσε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας. Με ένα κείμενό της αποθέωσε και ξεπροβόδισε τον Βασίλη Σπανούλη, τον θρύλο, το είδωλο.

«Ένας από τους εμβληματικούς superstar της EuroLeague στον 21ο αιώνα, τρεις φορές πρωταθλητής και μέλος της καλύτερης ομάδας της δεκαετίας, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την απόσυρσή του».

Μέσα σε λίγες λέξεις, η EuroLeague ευχαρίστησε, αποθέωσε και αποχαιρέτησε τον Βασίλη Σπανούλη.

Το αφιέρωμα της EuroLeague στον αρχηγό του Ολυμπιακού τα είχε όλα: τη δήλωση της αποχώρησής του, εκείνη των αδελφών Αγγελόπουλων, αλλά και όλα τα κατορθώματά του στο παρκέ.

A LEGENDARY career comes to an end...



Vassilis Spanoulis has announced his retirement. pic.twitter.com/Yz02D4XNNZ