ΤΣΣΚΑ: Παρελθόν ο Χίλιαρντ

Η ΤΣΣΚΑ ανακοίνωσε πως ο Νταρούν Χίλιαρντ αποτελεί παρελθόν για την ομάδα, αφού ολοκληρώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών.

Την ομάδα για τη νέα σεζόν έχει ξεκινήσει να χτίζει η ΤΣΣΚΑ και στα πλάνα του Δημήτρη Ιτούδη δεν θα βρίσκεται ο Νταρούν Χίλιαρντ.

Το συμβόλαιο του Αμερικανού έληξε και ο παίκτης θα ψάξει πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του έπειτα από μια διετία στην Μόσχα.

Ο Χίλιαρντ είχε 8.7 πόντους και 1.7 ριμπάουντ με 33% τρίποντα, ενώ την περασμένη σεζόν μέτρησε 10.6 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 41% τρίποντα σε 27 παιχνίδια της Εuroleague.

Δείτε την ανάρτηση της ΤΣΣΚΑ που ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του στον σύλλογο.

Thank you, @DHilliard6X!



Guard Darrun Hilliard leaves our club as his contract expired. pic.twitter.com/HNqiY0B0SP