«Ο Πιέρια Χένρι υπογράφει στη Φενέρμπαχτσε»! (pic)

Η Φενέρμπαχτσε προχωράει το rebuilding ενόψει της νέας σεζόν αφού φέρεται να έχει έλθει σε συμφωνία με τον Πιέρια Χένρι.

Ο Πιέρια Χένρι αποχωρεί έπειτα από μια διετία από την Μπασκόνια και όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμποντας, θα υπογράψει στη Φενέρμπαχτσε!

Η περίπτωση του Χένρι ήλθε τις προηγούμενες εβδομάδες στο προσκήνιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης ωστόσο η νέα σεζόν αναμένεται να τον βρει στην Κωνσταντινούπολη με τη φανέλα της Φενέρ.

Φέτος σημείωσε 10.5 πόντους, 7.3 ασίστ, 3.2 ριμπάουντ και 1.7 κλεψίματα μ.ό. σε 34 συμμετοχές στην EuroLeague με την Μπασκόνια που τερμάτισε στην 10η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 18-16.

Νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε ενημέρωσε πως οι Μπερκάι Καντάν, Λορέντζο Μπράουν, Κενάν Σιπάχι, Κάιλ Ο' Κουίν, Άλεξ Πέρες και Τζόνι Χάμιλτον αποτελούν παρελθόν. Αντίθετα, ο Ντάισον Πιέρ έχει υπογράψει επέκταση συμβολαίου ενώ αποκτήθηκε ο Ντέβιν Μπούκερ.

