EuroLeague: Στον Καλάθη το βραβείο Fair Play από την Ένωση Παικτών (pic)

Από τις 8 μέχρι τις 10 Ιουνίου, η Ένωση Παικτών της EuroLeague (ELPA) θα μοιράσει τα βραβεία της φετινής σεζόν. Ο guard της Μπαρτσελόνα, Νικ Καλάθης είναι ο πρώτος που ανακοινώθηκε, ως ο κάτοχος του βραβείου Fair Play.

«Ένας παίκτης με εξαιρετική συμπεριφορά στο παρκέ, προωθεί το πνεύμα του fair play και δείχνει χαρακτηριστικά σεβασμού και αμεροληψίας», αναφέρει συγκεκριμένα το post στα social media της ELPA.

2021 ELPA Players’ Choice Award “FAIR PLAY”: Nick Calathes @Nick_Calathes15



A player with exemplary behavior on the court, promoting the spirit of fair play and showing qualities such as fairness and respect #ELPA #ELPlayers #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/iHHtaZH4T0