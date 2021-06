Φενέρ: Ανανεώνει με Πιέρ, θέλει Χένρι (pic)

Η Φενέρ έφτασε σε συμφωνία για την ανανέωση του Πιέρ, ενώ έχει στόχο τον Πιέρια Χένρι για τα γκαρντ.

Έχει ξεκινήσει ήδη τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν η Φενέρ, η οποία έφτασε μέχρι τα playoffs στη φετινή Euroleague και έχασε την ευκαιρία να παίξει σε άλλο ένα Final 4.

Σύμφωνα με το Sportando, οι Τούρκοι έφτασαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Νταισόν Πιέρ. Στη λίστα της ομάδας του Ιγκόρ Κοκόσκοφ για τις θέσεις των γκαρντ είναι και ο Πιέρια Χένρι που έκανε εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα της Μπασκόνια στη Εuroleague.

Πέρυσι ο Χένρι είχε με τη φανέλα των Βάσκων είχε 10.5 πόντους και 7.3 ασίστ μέσο όρο, ενώ ο Πιέρ μέτρησε 9.1 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 41% στα τρίποντα.

Fenerbahce has reached a contract extension agreement with Dyshawn Pierre and is targeting Pierria Henry at guard position, I am told