Ο Αθηναϊκός επέστρεψε από το -18, ωστόσο γνώρισε την ήττα από την Αβενίδα με 65-71 και πλέον θα διεκδικήσει στο Game 2 την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroCup Women.

Ο Αθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ με διαφορά 18 πόντων στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (47-65, 31’), ωστόσο γνώρισε τελικά την ήττα από την Αβενίδα με 65-71 και πλέον θα διεκδικήσει τη νίκη με διαφορά τουλάχιστον επτά πόντων στο Game 2, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ισπανία στις 12/2, προκειμένου να προκριθεί στα ημιτελικά του EuroCup Women.

Η Μπορισλάβα Χρίστοβα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 21 πόντους, ενώ άξιες συμπαραστάτριες στην επίθεση ήταν οι Πρινς (15 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Παρκς (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ) για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου.

Αθηναϊκός Qualco-Αβενίδα: Ο αγώνας

Ο Αθηναϊκός στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες της Χρίστοβα και παράλληλα, βρήκε λύσεις πίσω από τα 6.75 στην πρώτη περίοδο απέναντι στην Αβενίδα. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενες πήραν προβάδισμα με 17-18 στο 10’. Σε αυτό το διάστημα, οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου ευστόχησαν σε 4/9 τρίποντα, αλλά υπέπεσαν σε πέντε λάθη, την ώρα που οι Ισπανίδες σούταραν με 50% στο δίποντο (7/14).

Στη συνέχεια, η Κέιβ διαμόρφωσε το 21-27 στο 15’, όμως ο Αθηναϊκός αντέδρασε άμεσα, βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 37-36, έχοντας επιθετικές λύσεις κυρίως από τις Χρίστοβα (12 π.) και Πρινς (10 π.). Η Αβενίδα μπήκε καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και «έχτισε» διψήφιες διαφορές, τρέχοντας επιμέρους σκορ 27-10, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 47-63 στο 30’.

Μάλιστα, η Κέιβ ανέβασε τη διαφορά στο +18 για τις Ισπανίες, γράφοντας το 47-65, όμως ο Αθηναϊκός αντέδρασε εκ νέου και μείωσε σε 56-47 στα μέσα της τέταρτης περιόδου. Η Παρκς σκόραρε από κοντά για το 60-67 ενώ η Χρίστοβα σκόραρε εκ νέου για το 65-70 στο 39', κρατώντας όρθιο τον Αθηναϊκό. Τελικά, η Αβενίδα επικράτησε με 65-71 και η ομάδα του Βύρωνα καλείται να ανατρέψει το -6 για να περάσει στα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 37-36, 47-63, 65-71.

Η MVP: Η Ιγιάνα Μάρτιν σημείωσε 22 πόντους, μοίρασε οκτώ ασίστ και μάζεψε τρία ριμπάουντ.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΤΤΗΜΕΝΗ: Η Μπορισλάβα Χρίστοβα γέμισε τη στατιστική της με 21 πόντους, 3/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/6 βολές, τρία ριμπάουντ και μια ασίστ σε 31:47.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 18 λάθη του Αθηναϊκού.

Athinaikos Qualco MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 1 Ivana Raca 06:30 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 -7 3 5 Elena Tsineke 06:28 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 1 2 2 1 2 0 0 -9 5 8 Holly Winterburn 14:01 3 1/5 20% 1/2 50% 0/3 0% 1/2 50% 0 1 1 1 3 1 0 0 -21 8 9 Pinelopi Pavlopoulou * 27:44 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 6 7 4 5 4 1 0 11 11 11 Ana Tadic * 23:36 2 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 3 6 9 1 2 1 2 2 -1 23 12 Alexis Prince * 32:31 15 5/13 38.46% 3/9 33.33% 2/4 50% 3/3 100% 0 4 4 2 1 0 0 1 4 24 14 Robyn Parks * 33:30 12 4/12 33.33% 3/6 50% 1/6 16.67% 3/4 75% 3 3 6 1 1 5 0 0 1 33 21 Kristine Anigwe 19:59 10 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 4/6 66.67% 1 0 1 2 2 0 1 0 -9 45 23 Borislava Hristova * 31:47 21 6/14 42.86% 3/8 37.5% 3/6 50% 6/6 100% 0 3 3 1 0 1 0 0 7 16 TOTAL 200 65 19/54 35.19% 13/31 41.94% 6/23 26.09% 21/25 84% 11 26 37 15 15 18 5 3