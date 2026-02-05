Αθηναϊκός Qualco-Αβενίδα 65-71: Για την ανατροπή στην Ισπανία

Αθηναϊκός Qualco-Αβενίδα 65-71: Για την ανατροπή στην Ισπανία

Γιάννης Σταυρουλάκης

bet365

Ο Αθηναϊκός επέστρεψε από το -18, ωστόσο γνώρισε την ήττα από την Αβενίδα με 65-71 και πλέον θα διεκδικήσει στο Game 2 την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroCup Women.

Ο Αθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ με διαφορά 18 πόντων στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (47-65, 31’), ωστόσο γνώρισε τελικά την ήττα από την Αβενίδα με 65-71 και πλέον θα διεκδικήσει τη νίκη με διαφορά τουλάχιστον επτά πόντων στο Game 2, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ισπανία στις 12/2, προκειμένου να προκριθεί στα ημιτελικά του EuroCup Women.

Η Μπορισλάβα Χρίστοβα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 21 πόντους, ενώ άξιες συμπαραστάτριες στην επίθεση ήταν οι Πρινς (15 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Παρκς (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ) για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου.

Αθηναϊκός Qualco-Αβενίδα: Ο αγώνας

Ο Αθηναϊκός στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες της Χρίστοβα και παράλληλα, βρήκε λύσεις πίσω από τα 6.75 στην πρώτη περίοδο απέναντι στην Αβενίδα. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενες πήραν προβάδισμα με 17-18 στο 10’. Σε αυτό το διάστημα, οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου ευστόχησαν σε 4/9 τρίποντα, αλλά υπέπεσαν σε πέντε λάθη, την ώρα που οι Ισπανίδες σούταραν με 50% στο δίποντο (7/14).

Στη συνέχεια, η Κέιβ διαμόρφωσε το 21-27 στο 15’, όμως ο Αθηναϊκός αντέδρασε άμεσα, βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 37-36, έχοντας επιθετικές λύσεις κυρίως από τις Χρίστοβα (12 π.) και Πρινς (10 π.). Η Αβενίδα μπήκε καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και «έχτισε» διψήφιες διαφορές, τρέχοντας επιμέρους σκορ 27-10, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 47-63 στο 30’.

 

Μάλιστα, η Κέιβ ανέβασε τη διαφορά στο +18 για τις Ισπανίες, γράφοντας το 47-65, όμως ο Αθηναϊκός αντέδρασε εκ νέου και μείωσε σε 56-47 στα μέσα της τέταρτης περιόδου. Η Παρκς σκόραρε από κοντά για το 60-67 ενώ η Χρίστοβα σκόραρε εκ νέου για το 65-70 στο 39', κρατώντας όρθιο τον Αθηναϊκό. Τελικά, η Αβενίδα επικράτησε με 65-71 και η ομάδα του Βύρωνα καλείται να ανατρέψει το -6 για να περάσει στα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 37-36, 47-63, 65-71.

Η MVP: Η Ιγιάνα Μάρτιν σημείωσε 22 πόντους, μοίρασε οκτώ ασίστ και μάζεψε τρία ριμπάουντ.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΤΤΗΜΕΝΗ: Η Μπορισλάβα Χρίστοβα γέμισε τη στατιστική της με 21 πόντους, 3/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/6 βολές, τρία ριμπάουντ και μια ασίστ σε 31:47.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 18 λάθη του Αθηναϊκού.

Athinaikos QualcoMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
1Ivana Raca06:3000/00%0/00%0/00%0/00%00010100-73
5Elena Tsineke06:2820/00%0/00%0/00%2/2100%11221200-95
8Holly Winterburn14:0131/520%1/250%0/30%1/250%01113100-218
9Pinelopi Pavlopoulou *27:4400/30%0/00%0/30%0/00%167454101111
11Ana Tadic *23:3620/10%0/10%0/00%2/2100%36912122-123
12Alexis Prince *32:31155/1338.46%3/933.33%2/450%3/3100%04421001424
14Robyn Parks *33:30124/1233.33%3/650%1/616.67%3/475%33611500133
21Kristine Anigwe19:59103/560%3/560%0/00%4/666.67%10122010-945
23Borislava Hristova *31:47216/1442.86%3/837.5%3/650%6/6100%03310100716
TOTAL2006519/5435.19%13/3141.94%6/2326.09%21/2584%11263715151853
Perfumerías AvenidaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Claudia Soriano20:54104/757.14%4/666.67%0/10%2/366.67%21333250-615
2Regan Magarity08:0700/10%0/10%0/00%0/00%02200000-91
3Laura Spreafico11:3900/30%0/20%0/10%0/00%01104000-1-2
4Maria Belen Arrojo *16:3121/333.33%1/333.33%0/00%0/00%02204000-92
5Iyana Martin *25:21228/1650%6/1060%2/633.33%4/580%12381530322
6Shavonte Zellous20:3120/30%0/20%0/10%2/2100%01102210-10-1
7Abigail Meyers *15:0152/633.33%1/425%1/250%0/00%0111310032
8Andrea Vilaro *26:3752/540%2/450%0/10%1/250%14512100623
9Virag Takacs-Kiss23:26114/850%3/560%1/333.33%2/450%4610121101216
10Khadijiah Cave *31:53147/1163.64%7/1163.64%0/00%0/00%13413021-318
Team / Coaches21301
TOTAL2007128/6344.44%24/4850%4/1526.67%11/1668.75%112435152413121
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     