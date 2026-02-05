Ο Αθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ με διαφορά 18 πόντων στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (47-65, 31’), ωστόσο γνώρισε τελικά την ήττα από την Αβενίδα με 65-71 και πλέον θα διεκδικήσει τη νίκη με διαφορά τουλάχιστον επτά πόντων στο Game 2, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ισπανία στις 12/2, προκειμένου να προκριθεί στα ημιτελικά του EuroCup Women.
Η Μπορισλάβα Χρίστοβα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 21 πόντους, ενώ άξιες συμπαραστάτριες στην επίθεση ήταν οι Πρινς (15 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Παρκς (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ) για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου.
Αθηναϊκός Qualco-Αβενίδα: Ο αγώνας
Ο Αθηναϊκός στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες της Χρίστοβα και παράλληλα, βρήκε λύσεις πίσω από τα 6.75 στην πρώτη περίοδο απέναντι στην Αβενίδα. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενες πήραν προβάδισμα με 17-18 στο 10’. Σε αυτό το διάστημα, οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου ευστόχησαν σε 4/9 τρίποντα, αλλά υπέπεσαν σε πέντε λάθη, την ώρα που οι Ισπανίδες σούταραν με 50% στο δίποντο (7/14).
Στη συνέχεια, η Κέιβ διαμόρφωσε το 21-27 στο 15’, όμως ο Αθηναϊκός αντέδρασε άμεσα, βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 37-36, έχοντας επιθετικές λύσεις κυρίως από τις Χρίστοβα (12 π.) και Πρινς (10 π.). Η Αβενίδα μπήκε καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και «έχτισε» διψήφιες διαφορές, τρέχοντας επιμέρους σκορ 27-10, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 47-63 στο 30’.
Μάλιστα, η Κέιβ ανέβασε τη διαφορά στο +18 για τις Ισπανίες, γράφοντας το 47-65, όμως ο Αθηναϊκός αντέδρασε εκ νέου και μείωσε σε 56-47 στα μέσα της τέταρτης περιόδου. Η Παρκς σκόραρε από κοντά για το 60-67 ενώ η Χρίστοβα σκόραρε εκ νέου για το 65-70 στο 39', κρατώντας όρθιο τον Αθηναϊκό. Τελικά, η Αβενίδα επικράτησε με 65-71 και η ομάδα του Βύρωνα καλείται να ανατρέψει το -6 για να περάσει στα ημιτελικά.
Τα δεκάλεπτα: 17-18, 37-36, 47-63, 65-71.
Η MVP: Η Ιγιάνα Μάρτιν σημείωσε 22 πόντους, μοίρασε οκτώ ασίστ και μάζεψε τρία ριμπάουντ.
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΤΤΗΜΕΝΗ: Η Μπορισλάβα Χρίστοβα γέμισε τη στατιστική της με 21 πόντους, 3/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/6 βολές, τρία ριμπάουντ και μια ασίστ σε 31:47.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 18 λάθη του Αθηναϊκού.
|Athinaikos Qualco
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|1
|Ivana Raca
|06:30
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|-7
|3
|5
|Elena Tsineke
|06:28
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|0
|0
|-9
|5
|8
|Holly Winterburn
|14:01
|3
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|-21
|8
|9
|Pinelopi Pavlopoulou *
|27:44
|0
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|4
|5
|4
|1
|0
|11
|11
|11
|Ana Tadic *
|23:36
|2
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3
|6
|9
|1
|2
|1
|2
|2
|-1
|23
|12
|Alexis Prince *
|32:31
|15
|5/13
|38.46%
|3/9
|33.33%
|2/4
|50%
|3/3
|100%
|0
|4
|4
|2
|1
|0
|0
|1
|4
|24
|14
|Robyn Parks *
|33:30
|12
|4/12
|33.33%
|3/6
|50%
|1/6
|16.67%
|3/4
|75%
|3
|3
|6
|1
|1
|5
|0
|0
|1
|33
|21
|Kristine Anigwe
|19:59
|10
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|4/6
|66.67%
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|1
|0
|-9
|45
|23
|Borislava Hristova *
|31:47
|21
|6/14
|42.86%
|3/8
|37.5%
|3/6
|50%
|6/6
|100%
|0
|3
|3
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|16
|TOTAL
|200
|65
|19/54
|35.19%
|13/31
|41.94%
|6/23
|26.09%
|21/25
|84%
|11
|26
|37
|15
|15
|18
|5
|3
|Perfumerías Avenida
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Claudia Soriano
|20:54
|10
|4/7
|57.14%
|4/6
|66.67%
|0/1
|0%
|2/3
|66.67%
|2
|1
|3
|3
|3
|2
|5
|0
|-6
|15
|2
|Regan Magarity
|08:07
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|-9
|1
|3
|Laura Spreafico
|11:39
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|-1
|-2
|4
|Maria Belen Arrojo *
|16:31
|2
|1/3
|33.33%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|4
|0
|0
|0
|-9
|2
|5
|Iyana Martin *
|25:21
|22
|8/16
|50%
|6/10
|60%
|2/6
|33.33%
|4/5
|80%
|1
|2
|3
|8
|1
|5
|3
|0
|3
|22
|6
|Shavonte Zellous
|20:31
|2
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|1
|0
|-10
|-1
|7
|Abigail Meyers *
|15:01
|5
|2/6
|33.33%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|2
|8
|Andrea Vilaro *
|26:37
|5
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|1
|2
|1
|0
|0
|6
|23
|9
|Virag Takacs-Kiss
|23:26
|11
|4/8
|50%
|3/5
|60%
|1/3
|33.33%
|2/4
|50%
|4
|6
|10
|1
|2
|1
|1
|0
|12
|16
|10
|Khadijiah Cave *
|31:53
|14
|7/11
|63.64%
|7/11
|63.64%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|3
|0
|2
|1
|-3
|18
|Team / Coaches
|2
|1
|3
|0
|1
|TOTAL
|200
|71
|28/63
|44.44%
|24/48
|50%
|4/15
|26.67%
|11/16
|68.75%
|11
|24
|35
|15
|24
|13
|12
|1
