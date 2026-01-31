Ο Αθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει εύκολα του Παναθλητικού στη Θεσσαλονίκη με το εντυπωσιακό 67-109!

Στο 15-1 ρεκόρ έφτασε η ομάδα του Αθηναϊκού στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών καθώς διέλυσε στην Θεσσαλονίκη την ομάδα του Παναθλητικού με 42 πόντους διαφορά!

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου είχε έξι παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτη σκόρερ την Ανίγκουε η οποία είχε 19 πόντους με 7/11 δίποντα και 5/5 βολές.

Η Πρινς ακολούθησε με 17 πόντους (5/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές) ενώ άλλους 12 πόντους και 5 ριμπάουντ είχε η Βασιλική Λούκα.

Νωρίτερα ο Πρωτέας Βούλας δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει του Αμύντα με 78-59.

Παναθλητικός-Αθηναϊκός 67-109

Διαιτητές: Νέδογλου-Τοπαλίδης-Λυγούρας

Δεκάλεπτα: 17-20, 45-52, 50-86, 67-109

Παναθλητικός (Καμπούρης): Ανταμς 7, Μάντζου 9(1), Ντιόπ, Βίγκα 6, Αυτζή, Παντώτη 4(1), Βασιλείου 2, Κάρτερ 21(1), Γκέλντοφ 6, Σύρπα, Λόβιλ 12(2), Κακαρά.

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 7, Τσινέκε 11(1), Χαιριστανίδου 4, Σταμάτη 4(1), Παυλοπούλου 10(1), Λούκα 12(2), Τάντιτς 6, Αλεξανδρή 4, Πρινς 17(1), Παρκς 4, Ανίγκουε 19, Χρίστοβα 11.