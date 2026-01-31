Παναθλητικός - Αθηναϊκός 67-109: Σαρωτικός στη Θεσσαλονίκη!
Στο 15-1 ρεκόρ έφτασε η ομάδα του Αθηναϊκού στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών καθώς διέλυσε στην Θεσσαλονίκη την ομάδα του Παναθλητικού με 42 πόντους διαφορά!
Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου είχε έξι παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτη σκόρερ την Ανίγκουε η οποία είχε 19 πόντους με 7/11 δίποντα και 5/5 βολές.
Η Πρινς ακολούθησε με 17 πόντους (5/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές) ενώ άλλους 12 πόντους και 5 ριμπάουντ είχε η Βασιλική Λούκα.
Νωρίτερα ο Πρωτέας Βούλας δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει του Αμύντα με 78-59.
Παναθλητικός-Αθηναϊκός 67-109
Διαιτητές: Νέδογλου-Τοπαλίδης-Λυγούρας
Δεκάλεπτα: 17-20, 45-52, 50-86, 67-109
Παναθλητικός (Καμπούρης): Ανταμς 7, Μάντζου 9(1), Ντιόπ, Βίγκα 6, Αυτζή, Παντώτη 4(1), Βασιλείου 2, Κάρτερ 21(1), Γκέλντοφ 6, Σύρπα, Λόβιλ 12(2), Κακαρά.
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 7, Τσινέκε 11(1), Χαιριστανίδου 4, Σταμάτη 4(1), Παυλοπούλου 10(1), Λούκα 12(2), Τάντιτς 6, Αλεξανδρή 4, Πρινς 17(1), Παρκς 4, Ανίγκουε 19, Χρίστοβα 11.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.