Η επέκταση συνεργασίας με τον Αμίν Νούα έδειξε τις προθέσεις του Άρη (και) για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και παράλληλα «έδιωξε» έναν μεγάλο βραχνά…

Αναμφίβολα, στοιχειοθετεί επιτυχία η παραμονή του Αμίν Νούα – μέσω της υπογραφής νέου συμβολαίου, του κορυφαίου παίκτη της σεζόν για τον Άρη. Αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Γάλλος διανύει μία από τις καλύτερες χρονιές στην επαγγελματική καριέρα του και στην πραγματικότητα εντάσσεται στη λίστα των κορυφαίων παικτών του φετινού Eurocup. Αυτή τη στιγμή, ο 28χρονος φόργουορντ βρίσκεται στη 10η θέση στη λίστα των κορυφαίων ριμπάουντερ με 6.2 ανά αγώνα, στη 15η θέση στην αντίστοιχη των πρώτων σκόρερ με 14.7 πόντους και 22ος στο σύστημα αξιολόγησης με 15.2 βαθμούς κατά μέσο όρο. Παρότι πρόκειται για παίκτη ο οποίος ενσωματώθηκε στον Άρη στη διάρκεια της σεζόν αλλάζοντας πολλά στον τρόπο παιχνιδιού αλλά και στην αποτελεσματικότητά της ομάδας.

Διανύοντας τα πιο παραγωγικά και ώριμα χρόνια της καριέρας του, ο Αμίν Νούα είναι επίσης ο παίκτης των κρίσιμων στιγμών για τους «κίτρινους». Αυτό επιβεβαιώθηκε εξάλλου σε παιχνίδια που κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα όπως αυτά με Ηρακλή, Περιστέρι και Προμηθέα Πατρών στην Basket League αλλά και με τη Σλασκ Βρότσλαβ στο Eurocup. Προφανώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις επιθέσεις που κρίνουν αγώνες, η βασική επιλογή του Ιγκόρ Μίλιτσιτς προβλέπει την ανάληψη της σχετικής ευθύνης από τον Νούα.

Πηγαίνοντας στη συμφωνία και την υπογραφή νέου συμβολαίου, μεγάλη σημασία έχει και το timing αυτής. Η πίεση που άσκησε ο Άρης με σκοπό να «κλειδώσει» την παραμονή του παίκτη και την υπογραφή νέας σύμβασης είχε να κάνει με την ύπαρξη euroleague out στο παλιό συμβόλαιο. Για την ακρίβεια, τον περασμένο Νοέμβρη, όταν οι «κίτρινοι» απέκτησαν τον Γάλλο φόργουορντ αναγκάστηκαν να δεχθούν τον σχετικό όρο. Η ένταξη αυτής της option στο συμφωνητικό είχε να κάνει και με το γεγονός ότι ο Άρης απέκτησε τον Νούα με μηνιαίες απολαβές οι οποίες ήταν χαμηλότερες από το συνηθισμένο κασέ του. Στην (τότε) διαπραγμάτευση, ήταν υποχρεωμένος να… δώσει κάτι και δέχθηκε τον όρο euroleague out ο οποίος προέβλεπε την αποχώρηση του παίκτη από την ομάδα – έναντι αποζημίωσης – σε περίπτωση λήψης πρότασης μόνο από ομάδα της Euroleague έως και τα τέλη του Φλεβάρη.

Κι έτσι ο Άρης πέρασε ένα αγχωτικό δίμηνο υπό την έννοια ότι, από την πρώτη στιγμή, ο Γάλλος επιβεβαίωσε τις ικανότητές του και υπήρχε ο φόβος κατάθεσης ενδιαφέροντος από ομάδα της Euroleague. Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς έμαθαν για το φιλολογικό ενδιαφέρον που εξέφρασαν για τον παίκτη κι άλλες ομάδες με την προοπτική απόκτησής του το καλοκαίρι του 2026. Κι έτσι αποφάσισαν την επιτάχυνση των διαδικασιών με σκοπό την άμεση υπογραφή νέας σύμβασης υπό την προϋπόθεση αφαίρεσης του φετινού όρου euroleague out. Οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών κράτησαν περίπου έναν μήνα και κορυφώθηκαν με την άφιξη του ατζέντη του παίκτη στη Θεσσαλονίκη στον εντός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή, όπως είχε αποκαλύψει το Gazzetta.

Στη διάρκεια των επαφών και οι δύο πλευρές έριξαν νερό στο κρασί τους. Προφανώς ο Άρης ανέβασε την προσφορά του σε σύγκριση με την αρχική (η οποία ούτως ή άλλως περιλαμβάνει αυξημένες απολαβές, μηνιαίως) αλλά και η πλευρά του παίκτη μείωσε τις απαιτήσεις της. Κι έτσι κατέληξαν στη συμφωνία διάρκειας τριών ετών η οποία στην πραγματικότητα είναι 2+1 υπό την έννοια ότι – πέραν της ύπαρξης euroleague out για τα επόμενα δύο καλοκαίρια – το συμβόλαιο είναι κλειστό έως το 2028 καθώς μετά τη σεζόν 2027-28 και οι δύο πλευρές έχουν το δικαίωμα να «βγουν» από αυτό εφόσον καταβάλλουν συγκεκριμένο ποσό το οποίο είναι ισότιμο και για τις δύο.