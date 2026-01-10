Άρης: Στο Παλέ ο ατζέντης του Αμίν Νούα!
Ο Άρης θέλει να κρατήσει τον Αμίν Νούα και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και προς αυτήν την κατεύθυνση χθες (9/1) πραγματοποιήθηκε η πρώτη ουσιαστική συζήτηση με τους εκπροσώπους του παίκτη.
Οι εκπρόσωποι του Αμίν Νουά βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα αυτή τη στιγμή παρακολουθούν δια ζώσης την αναμέτρηση του Άρη με τον Ηρακλή για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο Άρης κατέθεσε πρόταση για νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας με αυξημένες απολαβές και πιθανόν μετά την αναμέτρηση θα γίνει και νέα επαφή.
