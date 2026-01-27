Ο Αμίν Νούα θα παραμείνει κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τρία χρόνια, αφού επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον Άρη.

Ο Άρης «έδεσε» τον Αμίν Νούα στη Θεσσαλονίκη. Ο Γάλλος φόργουορντ, επέκτεινε τη συνεργασία του με τους «κιτρινόμαυρους» για τα επόμενα τρία χρόνια και θα αγωνίζεται με την φανέλα του Άρη μέχρι το 2029.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Amine Noua για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γάλλος φόργουορντ – σέντερ θα παραμείνει στα κιτρινόμαυρα έως το 2029, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην ΚΑΕ και τον ίδιο με τους εκπροσώπους του.

Ο Noua (2.02μ., 07/02/1997) αποκτήθηκε από τον ΑΡΗ στις 07/11/2025 και σε διάστημα 2.5 μηνών έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές του.

Στη Stoiximan GBL είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 17.8 πόντους, πρώτος ριμπάουντερ με 6.6, ενώ σουτάρει με το εντυπωσιακό 48% στα τρίποντα, με 83% στις ελεύθερες βολές και με 50% στα δίποντα.

Στο BKT EuroCup μετρά 14.7. πόντους και 6.2 ριμπάουντ, με 79% στις βολές και 38% στο τρίποντο.

Η επέκταση της συνεργασίας με τον Amine Noua είναι η πρώτη κίνηση του 2026 για το μέλλον και δείχνει την πρόθεση του ΑΡΗ να εμφανιστεί ακόμα πιο ισχυρός τα επόμενα χρόνια».