Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Εστουντιάντες με 68-72, στο δεύτερο παιχνίδι των «16» για το Eurocup Women. Οι Ισπανίδες, κάλυψαν τη διαφορά του ενός πόντου και προκρίθηκαν στα προημητελικά της διοργάνωσης.

Παρότι είχε διαφορά 15 πόντων στο ημίχρονο (45-30), ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 68-72 στο ΣΕΦ από την Εστουντιάντες και αποκλείστηκε από το Eurocup Women.

Οι «ερυθρόλευκες», έχασαν και τη διαφορά ενός πόντου που είχαν αποκτήσει από την πρώτη αναμέτρηση στην Ισπανία και πληρώνοντας κυρίως το 3ο δεκάλεπτο που δέχτηκαν 30 πόντους, έμειναν εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.

Ολυμπιακός - Εστουντιάντες: Ο αγώνας

Μέσω της καλής άμυνας ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό στην επίθεση και κατάφερε να επιβάλει από νωρίς την κυριαρχία του στην αναμέτρηση, παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα κόντρα στις Ισπανίδες (23-12, 9’).

Παρότι στο ξεκίνημα του 2ου δεκαλέπτου η Εστουντιάντες, επιχείρησε να βγάλει αντίδραση, η ομάδα της Δρακάκη είχε απάντηση και κράτησε το υπέρ της προβάδισμα (31-19, 13’), έχοντας λύσεις στο μπροστινό κομμάτι του παρκέ.

Το ημίχρονο βρήκε τις «ερυθρόλευκες» να έχουν πρωταγωνίστρια την Τζόνσον (9π!) και να παίρνουν απόσταση ασφαλείας στο τέλος του πρώτου μέρους (45-30, 20’).

Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενες εκμεταλλεύτηκαν την κακή αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού και έφεραν το ματς στα ίσια, πραγματοποιώντας επιμέρους σερί, (6-21), (51-51, 21’).

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενες πέρασαν μπροστά με τρίποντο της Μπερκάνι (53-56, 23’) και άσκησαν περαιτέρω πίεση στην ομάδα του Πειραιά.

Στην 4η και τελευταία περίοδο το παιχνίδι εξελίχθηκε σε «θρίλερ» με τα λάθη να επικρατούν στα πρώτα λεπτά και τον Ολυμπιακό να ανακτά το προβάδισμά του, έπειτα από καλάθι και φάουλ της Γούλφολκ (62-61, 34’).

Στα… δραματικά τελευταία λεπτά του αγώνα, αμφότερες οι ομάδες είχαν αλλεπάλληλα προβαδίσματα στο σκορ. Το σύνολο της Δρακάκη,, προσπαθούσε να μην επιτρέψει στην ισπανική ομάδα να καλύψει τη διαφορά ενός πόντου από το πρώτο παιχνίδι. Με +3 για την Εστουντιάντες, ο Ολυμπιακός πήρε βολές και μείωσε στον πόντο (68-69) και 40 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Στην τελευταία κατοχή για τις φιλοξενούμενες, ένα αμφισβητούμενο επιθετικό φάουλ που δεν καταλογήθηκε υπέρ του Ολυμπιακού, έδωσε εκ νέου αέρα δύο πόντων στις Ισπανίδες και τις χάρισαν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-30, 57-60, 68-72

MVP ΗΤΑΝ Η... Νίγκα Εζίγκμπο με 13 πόντους (5/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η...Σιέρα Τζόνσον με 17 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 30 πόντοι που δέχτηκε ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο.