Ο Νίκος Χουγκάζ επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και εξήγησε και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.

Την τελευταία του εμφάνιση με την Τσεντεβίτα/Ολίμπια πραγματοποίησε ο Νίκος Χουγκάζ καθώς επιστρέφει στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Ο 25χρονος Έλληνας φόργουορντ συνέβαλε προκειμένου να φύγουν οι Σλοβένοι με την εμφατική νίκη από το «Αλεξάνδρειο» με 60-89 αλλά από εδώ και στο εξής θα ζήσει την ατμόσφαιρα των... ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 21:15 λεπτά και μέτρησε 9 πόντους με 2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/3 βολές, ενώ είχε επίσης και 11 ριμπάουντ. Μετά το τέλος του αγώνα ο Χουγκάζ προανήγγειλε την μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η προσέγγιση που μου έκανε η ομάδα έπαιξε καθοριστικό ρόλα».

Και κατέληξε: «Όλα τα στελέχη, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, με πλησίασαν πολύ ωραία και πήρα την απόφασή μου. Δεν είχα αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο να επιστρέψω στην Ελλάδα, απλά ήθελα να γυρίσω με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και το πλάνο της ομάδας με έπεισε. Είμαι έτοιμος να ενταχθώ άμεσα στις υποχρεώσεις της ομάδας».