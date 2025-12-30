Ο Άρης ήταν τραγικός στο Nick Galis Hall και γνώρισε τη συντριβή από την Τσεντεβίτα Ολίμπια με 60-89 για τη 12η αγωνιστική του Eurocup.

Ο Άρης παρουσιάστηκε απελπιστικά κακός με συνέπεια τη συντριβή και τις έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του μετά την εκκωφαντικά απογοητευτική εικόνα. Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς εξελίχθηκε σε έρμαιο των διαθέσεων της Τσεντεβίτα Ολίμπια από τη δεύτερη περίοδο. Έμεινε επίσης 6:30 αγωνιστικά λεπτά χωρίς καλάθι στο 3ο δεκάλεπτο με συνέπεια το -13 του ημιχρόνου να γίνει -26 στα μισά της 3ης περιόδου.

Ο αγώνας

Με καλύτερο διάβασμα παιχνιδιού και κυριαρχία στα ριμπάουντ, η Τσεντεβίτα είχε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού στο πρώτο ημίχρονο, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον τίτλο της καλύτερης άμυνας του ομίλου. Ο Άρης δεν είχε λογική στο παιχνίδι του, ειδικά από το σημείο που προηγήθηκε στο σκορ (13-10, 7’). Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με 0-9 σερί και πρωταγωνιστή τον Σκάρα, κυρίως όμως απέκτησαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα (15-19, 10’).

Χαρακτηριστικό γεγονός ήταν ο τριπλάσιος αριθμός ριμπάουντ (6-18) για την Τσεντεβίτα στα μισά της 2ης περιόδου (24-36). Ο Ντι Τζέι Στιούαρντ έκανε θραύση στο ίδιο διάστημα καθώς ο Άρης έχασε το μυαλό του, κυριεύτηκε από επιπολαιότητα και είδε μερικούς από τους πρωταγωνιστές του να μην αποδίδουν. Ο Αμίν Νούα έμεινε στο απόλυτο μηδέν στο πρώτο ημίχρονο «κουβαλώντας» και τρία προσωπικά φάουλ καθώς ο Μπράις Τζόουνς ήταν άστοχος (1/6). Κύριο πρόβλημα ήταν όμως η άμυνα σε συνδυασμό με την αδυναμία εξασφάλισης των αμυντικών ριμπάουντ καθώς ήταν τόσα... όσα τα επιθετικά ριμπάουντ των φιλοξενούμενων (8). Η διαφορά έφτασε έως το +15 και τελικώς το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 31-44.

Η εικόνα του Άρη παρέμεινε απελπιστική. Μετά το κάρφωμα του Στίβεν Ίνοκ έπειτα από 20'' στο δεύτερο ημίχρονο, έμεινε χωρίς πόντο για έξι αγωνιστικά λεπτά χάνοντας ακόμη και εύκολα λέι απ. Αμυντικά έδωσε στην Τσεντεβίτα Ολίμπια το ένα ελεύθερο σουτ μετά το άλλο κι αν δεν βρήκε στόχο στα πρώτα σουτ, το έκανε στη συνέχεια στέλνοντας τη διαφορά στο +26 (33-59, 27'). Εκεί ο Άρης έδειξε σφυγμό αλλά ό,τι έβαζε... μπροστά, το έτρωγε πίσω καθώς ήταν επιπόλαιος - ακόμη και στην άμυνα ζώνης - κι έστελνε τους παίκτες της Τσεντεβίτα και κυρίως τον Γκίμπσον στη γραμμή των βολών.

Η τελευταία περίοδος έμοιαζε με το μαρτύριο της σταγόνας για τον Άρη. Χωρίς ψυχολογία, δεν μπορούσε να βρει καλάθι και στην άμυνα, ο Νίκολιτς έκανε ό,τι ήθελε στέλνοντας τη διαφορά στο +30 (49-79, 36'). Η συνέχεια προφανώς είχε διαδικαστικό χαρακτήρα και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Άρη.



Τα δεκάλεπτα: 15-19, 31-44, 42-66, 60-89

MVP ΗΤΑΝ Ο… Ουμόγια Γκίμπσον ο οποίος σκόραρε, δημιούργησε και γενικώς έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα του Άρη μαζί με τον Νίκολιτς.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… κανείς. Δεν είχε διακριθέντα ο Άρης ο οποίος παρουσίασε απογοητευτική εικόνα

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… η διαφορά στα ριμπάουντ και τα 18 περισσότερα που μάζεψε η Τσεντεβίτα Ολίμπια.

Aris Thessaloniki Betsson MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players M/A % M/A % M/A % O D T 0 E. Long 21:12 7 2/4 50% 1/6 16.7% 0/0 0% 0 1 1 5 3 0 3 0 10 3 B. Jones * 26:57 13 2/9 22.2% 0/2 0% 9/9 100% 0 1 1 2 7 2 2 0 10 5 A. Noua * 23:03 4 0/2 0% 1/6 16.7% 1/4 25% 2 5 7 0 3 3 0 0 -2 7 B. Forbes 03:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 J. Forester 12:19 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 2 2 4 0 3 1 0 1 3 11 S. Poulianitis 15:10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 1 0 0 12 G. Gkiouzelis 04:33 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 17 V. Kazamias 01:50 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 23 S. Enoch * 17:45 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 1 2 1 0 0 3 25 R. Harrell * 25:38 9 2/4 50% 1/2 50% 2/2 100% 1 4 5 3 4 0 3 0 17 33 D. Andjusic * 26:01 12 2/2 100% 2/4 50% 2/2 100% 0 1 1 1 2 3 0 0 9 98 A. Kulboka * 21:44 6 0/1 0% 2/7 28.6% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 0 0 -2 TOTAL 200:00 60 12/33 36.4% 7/28 25% 15/19 78.9% 7 19 26 13 21 10 9 1 48



