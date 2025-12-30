Μίλιτσιτς: «Είμαι απογοητευμένος από το αποτέλεσμα»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τη συντριβή που υπέστη ο Άρης από την Τσεντεβίτα Ολίμπια.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «αυτό που είδαμε είναι πολύ μακριά από αυτό που περίμενα και από αυτό που θέλαμε να παρουσιάσουμε στους φιλάθλους μας, ειδικά ως ένα είδος δώρου για την Πρωτοχρονιά. Δεν είναι καθόλου αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Η Τσεντεβίτα ήταν καλύτερη από εμάς σε πολλούς τομείς. Όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι και ο αντίπαλος είναι καλύτερος, οφείλεις να το αποδεχτείς. Σκύβουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε τη δουλειά μας για να βελτιωθούμε. Αυτό το παιχνίδι αποτελεί άλλη μία απόδειξη ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τα όριά μας. Έχουμε περιορισμούς, όμως αν θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι, αυτοί πρέπει πρώτα απ’ όλα να ξεπεραστούν στο πνευματικό κομμάτι, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε σε υψηλότερο επίπεδο. Απλά και ξεκάθαρα».

Εκεί ρωτήθηκε για την εικόνα της ομάδας και ότι τελικώς η συζήτηση που είχε με τους παίκτες του μετά την ήττα από την ΑΕΚ δεν οδήγησε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. «Βασικό ζήτημα είναι ότι η αθλητικότητα αυτής της ομάδας για να ανέβει επίπεδο. Και η πρώτη ένδειξη του πώς θέλουμε να παίζουμε είναι τα ριμπάουντ. Εκεί σήμερα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Τα ριμπάουντ απαιτούν σώμα, ενέργεια και αποφασιστικότητα. Δεν αρκεί απλώς να βάλεις το σώμα και να σε απομακρύνουν. Πρέπει να το βάλεις με ένταση και περηφάνια για να κερδίσεις την κατοχή. Ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο δεχθήκαμε οκτώ ή εννέα επιθετικά ριμπάουντ, παρότι είχαμε καλές αμυντικές φάσεις».

Αναφέρθηκε στην ένταση που πρέπει να έχει αυτή η ομάδα για να καλύψει το έλλειμα αθλητικότητας και αναφέρθηκε στην αντίδραση του κόσμου και στις αποδοκιμασίες. «Ο κόσμος στο τέλος μας αποδοκίμασε και είμαι κι εγώ απογοητευμένος από το αποτέλεσμα. Όμως δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Είναι μια διαδικασία και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλαμε τη νίκη, δεν τα καταφέραμε. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να γίνουμε καλύτεροι και, μέσα από αυτούς τους περιορισμούς, να δούμε αν μπορούμε να τους ξεπεράσουμε. Αυτό είναι κάτι που αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά, αν θέλουμε να παίξουμε σε υψηλότερο επίπεδο».