Μίλιτσιτς: «Το Μαρούσι άξιζε τη νίκη»

Ο προπονητής του Άρη Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναγνώρισε την ανωτερότητα του Αμαρουσίου στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Άρης στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με το Μαρούσι μπήκε χαλαρά και αυτό του κόστισε γνωρίζοντας την ήττα (87-80) στον πρώτο προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ.

Ο προπονητής των «κιτρίνων» Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχε κάθε λόγο να είναι στενοχωρημένος από τον αποκλεισμό της ομάδας του, ενώ παραδέχθηκε πως ο αντίπαλος ήταν καλύτερος και άξιζε τη νίκη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του Άρη, μίλησε για την εικόνα της ομάδας του και τα σημεία που οδήγησαν στην ήττα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στη flash Interview:



Για την εικόνα του Άρη και τα αίτια της ήττας, σημείωσε: «Σίγουρα δεν θέλαμε αυτήν την ήττα. Παίξαμε πάρα πολύ χαλαρά στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο τους επιτρέψαμε να μας βάλουν 47 πόντους. Ανακάμψαμε αμυντικά, αλλά έπειτα δεν πήραμε τις σωστές επιθετικές αποφάσεις. Αυτή δεν είναι μια καλή εμφάνιση από εμάς, αλλά το Μαρούσι πήρε τη νίκη που του άξιζε».

Όταν ρωτήθηκε αν το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει την ομάδα ενόψει της συνέχειας, παρατήρησε: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το εμποδίσουμε αυτό, καθώς έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι μετά από αυτή τη διακοπή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα έχουμε μπροστά μας μέρες να προετοιμαστούμε ψυχολογικά και σωματικά για το υπόλοιπο της χρονιάς».