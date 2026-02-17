Παπαθεοδώρου: «Η ομάδα έχει μέταλλο, έχει χαρακτήρα»
Το Μαρούσι πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση απέκλεισε (87-80) τον Άρη και πήρε την πρόκριση για τα ημικτελικά του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ.
Ο προπονητής της ομάδας των «βορείων προαστίων» Ηλίας Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε στον χαρακτήρα και την ενότητα που επιδεικνύει η ομάδα του παρά τις δυσκολίες που συναντά.
«Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι είχαμε ενέργεια στην άμυνα. Εκτελέσαμε καλά στην επίθεσή μας. Στο δεύτερο μέρος αντέξαμε στην πίεση που μας άσκησε ο Άρης σε επίθεση και άμυνα. Νομίζω δίκαια κερδίσαμε και προκριθήκαμε στην επόμενη φάση» δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα στο flash interview ο έμπειρος τεχνικός του Αμαρουσίου.
Για την παρουσία του Αμαρουσίου που έχει αποκλείσει Προμηθέα και Άρη στο θεσμό του Κυπέλλου, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τόνισε: «Προσπαθούμε από την αρχή της χρονιάς να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Έχουμε κάποιες δυσκολίες, αλλά η ομάδα έχει μέταλλο. Έχει χαρακτήρα. Έχει ενότητα, πολύ σημαντικό αυτό και προχωράει να πετύχει όποιον στόχο μπορεί. Είμαστε δυνατοί και είμαστε εδώ».
Όσο για τη συνέχεια της ομάδας του, συμπλήρωσε: «Είμαστε αισιόδοξοι γιατί έχουμε μία καλή ομάδα. Έχουμε καλούς παίκτες, έχουμε καλή ομάδα. Είμαστε συσπειρωμένοι».
