Ολυμπιακός: Στο «κλαμπ των 1.000 ριμπάουντ» ο Παπανικολάου
Ο Ολυμπιακός, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 32 πόντους, πέρασε από την Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του Ηρακλή με 70-95, ωστόσο το συγκεκριμένο ματς... έκρυβε κι ένα προσωπικό ορόσημο για τον Κώστα Παπανικολάου.
Με τα δύο αμυντικά ριμπάουντ που κατέγραψε, ο αρχηγός του Ολυμπιακού έφτασε σε τετραψήφιο αριθμό στη Stoiximan GBL και μπήκε σε μια εξαιρετικά «κλειστή» λίστα στην ιστορία του συλλόγου. Έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης των «ερυθρόλευκων» που ξεπερνά τα 1.000 αμυντικά ριμπάουντ στο πρωτάθλημα.
Στη συγκεκριμένη κατηγορία προηγούνται μόνο ο Ντράγκαν Τάρλατς με 1.116 και ο Γιώργος Πρίντεζης με 1.030. Πλέον, δίπλα στα ονόματά τους βρίσκεται και εκείνο του Παπανικολάου, που συνεχίζει να «χτίζει» τη δική του διαδρομή στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.