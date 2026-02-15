Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL που ξεπερνά τα 1.000 αμυντικά ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 32 πόντους, πέρασε από την Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του Ηρακλή με 70-95, ωστόσο το συγκεκριμένο ματς... έκρυβε κι ένα προσωπικό ορόσημο για τον Κώστα Παπανικολάου.

Με τα δύο αμυντικά ριμπάουντ που κατέγραψε, ο αρχηγός του Ολυμπιακού έφτασε σε τετραψήφιο αριθμό στη Stoiximan GBL και μπήκε σε μια εξαιρετικά «κλειστή» λίστα στην ιστορία του συλλόγου. Έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης των «ερυθρόλευκων» που ξεπερνά τα 1.000 αμυντικά ριμπάουντ στο πρωτάθλημα.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία προηγούνται μόνο ο Ντράγκαν Τάρλατς με 1.116 και ο Γιώργος Πρίντεζης με 1.030. Πλέον, δίπλα στα ονόματά τους βρίσκεται και εκείνο του Παπανικολάου, που συνεχίζει να «χτίζει» τη δική του διαδρομή στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά.