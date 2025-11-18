Μίλιτσιτς: «Δεν ξεχωρίζω κανέναν γιατί παίξαμε σαν ομάδα»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είδε αυτό που απελπισμένα αναζητούσε καθώς ο Άρης έπαιξε σαν ομάδα στη νίκη επί της Νεπτούνας κι αυτό το στοιχείο τον ικανοποίησε περισσότερο από καθετί άλλο…

Ο 49χρονος τεχνικός του Άρη ήταν χαρακτηριστικός στις δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι. «Ελέγξαμε στον αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του, παίρνοντας το αμυντικό ριμπάουντ και κάνοντας γενικώς καλή δουλειά στην άμυνα. Υπήρξε ένα σημείο (σ. σ. όταν ο Άρης πήρε διαφορά 17 πόντων στην 3η περίοδο και 12 πόντων στην τελευταία) όπου είχαμε νευρικότητα, αλλά είμαι χαρούμενος για τη νίκη. Η συμπεριφορά μας, έπειτα από ένα κουραστικό και μακρινό ταξίδι και σχεδόν 48 ώρες μετά από ένα εξίσου απαιτητικό αγώνα, δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο», είπε.

Εκεί ρωτήθηκε για επιμέρους για τον αγώνα αλλά και τη συμπεριφορά της ομάδας του. «Η Νεπτούνας έβαλε αρκετά δύσκολα σουτ, μερικά εξ’ αυτών ήταν προϊόν της δικής μας συμπεριφορά στην άμυνα αλλά αυτό δεν μειώνει τη χαρά μας για το γεγονός ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί και πήραμε τη νίκη. Δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον παίκτη γιατί παίξαμε σαν ομάδα. Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι να νιώθουν σημαντικοί κι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξουμε τη σεζόν μας».

