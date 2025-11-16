Χάποελ Ιερουσαλήμ: Επιστρέφει στο Ισραήλ για το EuroCup μετά από δύο χρόνια
Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ενημέρωσε επίσης πως ο εντός έδρας αγώνας με τη Βενέτσια για την 9η αγωνιστική του EuroCup θα διεξαχθεί στο Ισραήλ και στη φυσική της έδρα, την «Pais Arena», στις 4 Δεκεμβρίου.
Πρόκειται για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της Χάποελ Ιερουσαλήμ αλλά και οποιασδήποτε άλλης ισραηλινής ομάδας σε γήπεδο του Ισραήλ μετά από δύο χρόνια, καθώς όλα τα προηγούμενα παιχνίδια είχαν διεξαχθεί σε άλλες χώρες λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
חוזרים לפיס ארנה!— Hapoel Jerusalem BC (@JerusalemBasket) November 16, 2025
אחרי יותר משנתיים של ציפייה אנחנו סוף סוף חוזרים לארח את משחקי היורוקאפ.
על אף התזמון המאתגר של חזרת המשחקים, שנופלת בדיוק על תקופת חג החנוכה ועל זמינות מוגבלת של הפיס ארנה (אתגר שגם הקבוצות התל אביביות חוות), אנו שמחים לעדכן כי משחק החזרה מול ונציה, שיתקיים… pic.twitter.com/YGr4t7edau
