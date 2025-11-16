Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε πως ο αγώνας με τη Βενέτσια στις 4 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί στην «Pais Arena», φιλοξενώντας ξανά αγώνα επιπέδου EuroCup έπειτα από δύο χρόνια.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ενημέρωσε επίσης πως ο εντός έδρας αγώνας με τη Βενέτσια για την 9η αγωνιστική του EuroCup θα διεξαχθεί στο Ισραήλ και στη φυσική της έδρα, την «Pais Arena», στις 4 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της Χάποελ Ιερουσαλήμ αλλά και οποιασδήποτε άλλης ισραηλινής ομάδας σε γήπεδο του Ισραήλ μετά από δύο χρόνια, καθώς όλα τα προηγούμενα παιχνίδια είχαν διεξαχθεί σε άλλες χώρες λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

