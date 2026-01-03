Σε έξαλλη κατάσταση ήταν με κάποιες αποφάσεις των διαιτητών ο Δημήτρης Ιτούδης και χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν οι συνεργάτες του, αλλά και ο Νταν Οτούρου στο παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Εκτός εαυτού ήταν ο Δημήτρης Ιτούδης στον αγώνα πρωταθλήματος της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Χάποελ Ιερουσαλήμ για το ισραηλινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού ηττήθηκε με 92-77, στοπ «σπίτι» της με τους διαιτητές να προκαλούν την έκρηξη του Ιτούδη!

Συγκεκριμένα, στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ να είναι ισόπαλο (43-43, στο 7.46 πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου) ο Δημήτρης Ιτούδης διαμαρτυρήθηκε έντονα για κάποιες αποφάσεις των διαιτητών.

Μπήκε μάλιστα μέσα στο παρκέ, αλλά οι διαιτητές συνέχισαν να τον αντιμετωπίζουν με αυστηρότητα, γεγονός που τον έκανε έξαλλο και δεν έφταναν μόνο τα μέλη του προπονητικού επιτελείου και ο άμεσος συνεργάτης του Στέφανος Δέδας που προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν και να τον πάνε στον πάγκο, αλλά χρειάστηκε να παρέμβει ακόμη και ο Νταν Οτούρου. Ο δυναμικός σέντερ της Χάποελ Τελ Αβίβ συγκράτησε τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος πρώτη φορά έδειχνε να έχει τόσα πολλά νεύρα και να χάνει τόσο πολύ την ψυχραιμία του.

Δεν είναι κάτι που έχει συνηθίσει στο παρελθόν ο Δημήτρης Ιτούδης και γι' αυτό τον λόγο έκανε αίσθηση η αντίδραση του...

