Χάποελ Τελ Αβίβ-Χάποελ Ιερουσαλήμ 77-92: Πρώτη ήττα για την ομάδα του Ιτούδη
Την πρώτη ήττα (92-77) και μάλιστα εντός έδρας γνώρισε η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη από την Χάποελ Ιερουσαλήμ, πριν από την διπλή αγωνιστική της Euroleague.
Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού έχει πλέον ρεκόρ 10-1 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Χάποελ Ιερουσαλήμ έχει ρεκόρ 8-4.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αγωνίστηκε χωρίς τους Μίτσιτς, Έννις, Μάλκολμ, Ουέινραϊτ και Οντιασέ, οι οποίοι προφυλάχθηκαν από τον Δημήτρη Ιτούδη εν όψει των απαιτητικών αγώνων της Euroleague. Την ίδια στιγμή οι Μπράιαντ, Γκινάτ και Τζόουνς σημείωσαν 12 πόντους έκαστος, αλλά αυτό δεν έφτανε για να αποτρέψει την ήττα.
Από τους νικητές ξεχώρισε ο Κάρινγκτον με 20 πόντους, ενώ Χάρπερ και Σμιθ σημείωσαν από 17 και 16 πόντους αντίστοιχα συμβάλλοντας στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Χάποελ Ιερουσαλήμ.
Τα δεκάλεπτα: 20-18, 36-40, 62-66, 77-92.
