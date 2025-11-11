Μπάρατς: «Βγάλαμε τρομερή ενέργεια, βάλαμε και τα σουτ που έπρεπε»

Ο Μάρκο Μπάρατς αναφέρθηκε στην αντίδραση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο, στη νίκη της Μπαχτσεσεχίρ επί του Άρη στο Nick Galis Hall.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής της τουρκικής ομάδας είπε αρχικά ότι… «ξέραμε τη δυσκολία του αγώνα γιατί ο Άρης είναι μια σκληρή ομάδα όπως και ότι θα παρουσιαστεί βελτιωμένος με την απόκτηση του Νουά. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε τη δουλειά μας στην άμυνα γιατί δεν είχαμε συγκέντρωση. Αντιθέτως στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε έχοντας τρομερή ενέργεια και βγάζοντας σωστά play μέσα και από κάποιες ατομικές προσπάθειες Αυτό μας έδωσε αυτοπεποίθηση στο να τελειώσουμε μερικές φάσεις. Υπήρξαν διαστήματα όπου υπήρξε πραγματική τακτική μάχη, ειδικά όταν ο Άρης επιχείρησε να παίξει με πέντε σουτέρ. Έπαιξε επίσης καταλυτικό ρόλο το ότι βάλαμε όλες τις βολές που εκτελέσαμε σε συνδυασμό με το ότι μαζέψαμε τα αμυντικά ριμπάουντ αλλά και μερικά κρίσιμα στην επίθεση», είπε αρχικά.

Ρωτήθηκε για τη δυναμική του Άρη βάσει και της εικόνας που έχει αποκτήσει μέσα από τους αγώνες. «Δεν μπορώ να προχωρήσω σε εκτιμήσεις και δεν θέλω να μιλήσω για άλλες ομάδες, παίκτες ή προϋπολογισμούς. Ο Άρης έχει όλο τον σεβασμό μου αλλά είναι κανόνας για μένα να μιλάω μόνο για την ομάδα μου».