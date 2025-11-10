Νουά: «Είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ σ’ αυτά που θα μου ζητήσει ο προπονητής»

Ο Αμίν Νουά ετοιμάζεται για τη δική του πρεμιέρα απέναντι στην Μπαχτσέσεχιρ (11/11, 20:00) στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Eurocup και στις πρώτες δηλώσεις του έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Ο 28χρονος Γάλλος φόργουορντ προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα και θα είναι στη 12αδα των «κίτρινων». «Αισθάνομαι υπέροχα. Θέλω να ευχαριστήσω το κλαμπ για την ευκαιρία που μου δίνει και ανυπομονώ να παίξω το πρώτο μου ματς εδώ. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος. Η αλήθεια είναι ότι έχω λίγο καιρό να αγωνιστώ και ανυπομονώ. Μπορώ να φέρω πολλά πράγματα. Θετικό vibe ως άνθρωπος. Θα είμαι ο εαυτός μου μέσα στο παιχνίδι της ομάδας. Θέλω να δείξω στον προπονητή μου ότι μπορεί να με εμπιστευτεί», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τα όσα είπε με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς αλλά και τον ρόλο του στην ομάδα. «Ξέρω τι περιμένει από μένα. Να είμαι ο εαυτός μου, να παίζω με ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Είναι κάτι που ζητάει από όλους τους παίκτες. Να είμαι αφοσιωμένος στις λεπτομέρειες κάθε αγώνα. Είμαστε ταλαντούχα ομάδα, μπορούμε κάνουμε πολλά πράγματα. Πρέπει η ενέργειά μας να είναι σε υψηλά επίπεδα. Είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο, σε μία ιστορική ομάδα με αυτό τον κόσμο».

Ο Αμίν Νουά θυμήθηκε και παιχνίδι στο Nick Galis Hall στο οποίο είχε αντιμετωπίσει τον Άρη ως παίκτης της Βιλερμπάν. «Ήταν πριν από επτά-οκτώ χρόνια και θυμάμαι ότι είχε λήξει ισόπαλο. Στον δεύτερο αγώνα στη Γαλλία είχα βάλει κάποια σουτ. Εκείνη η σεζόν ήταν η πρώτη μου ως επαγγελματίας. Θυμάμαι κυρίως τους οπαδούς, την τρελή ατμόσφαιρα και ότι ο αγώνας ήταν κλειστός», είπε.