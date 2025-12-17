Μίλιτσιτς: «Απίστευτο αυτό που ζήσαμε με τους οπαδούς μας»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αποθέωσε τους οπαδούς του Άρη τόσο για το αριθμητικό εύρος σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι αλλά και για την ατμόσφαιρα.

Ο Άρης πέτυχε σημαντική νίκη επί του Αμβούργου στη Γερμανία νιώθοντας ότι έπαιζε στο Nick Galis Hall καθώς στις κερκίδες του γηπέδου βρέθηκαν τουλάχιστον 1000 οπαδοί των «κίτρινων». Μάλιστα, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν έκρυψε τον θαυμασμό του. «Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο για μας να παίζουμε σε τέτοια ατμόσφαιρα, μπροστά σε τουλάχιστον χίλιους οπαδούς μας. Είναι απίστευτο. Μας έδωσαν τρομερή ενέργεια, ειδικά στις στιγμές που έκριναν το παιχνίδι», είπε στη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε στο παιχνίδι.

«Ήταν μια καλή νίκη. Προφανώς θα μπορούσαμε να είχαμε παίξει καλύτερα, αλλά δεν είναι εύκολο να νικήσεις εκτός έδρας. Νίκες σαν κι αυτή αποτελούν απόδειξη ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Δείξαμε χαρακτήρα και την ποιότητά μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερη δουλειά σε τακτικό επίπεδο και κυρίως στην εξασφάλιση του ριμπάουντ. Δώσαμε επίσης πολλά ελεύθερα σουτ, όπως θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο ψύχραιμοι σε κάποιες επιθέσεις μας».

Ρωτήθηκε για το αν αυτή η νίκη βάζει τον Άρη σε τροχιά πρόκρισης. «Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες… πάμε τώρα στη διακοπή για τα Χριστούγεννα και πρέπει να επιστρέψουμε πιο δυνατοί, αντιμετωπίζοντας το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να βελτιωθούμε σαν ομάδα και ότι θα χρειαστούμε νίκες».