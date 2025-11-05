Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών αγώνων (5/11) των ελληνικών ομάδων σε EuroCup, FIBA Europe Cup και Basketball Champions League.

Σήμερα (5/11) έχει πλούσιο μενού από ελληνικές ομάδες στις διοργανώσεις των: EuroCup, FIBA Europe Cup και Basketball Champions League.

Αρχικά, το Περιστέρι υποδέχεται τη Μπιλμπάο στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, διεκδικώντας το θετικό αποτέλεσμα ώστε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο Group E της διοργάνωσης, σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από ΕΡΤ2 στις 19:30.

Επιπλέον, o Προμηθέας Πατρών υποδέχεται τη Λέγκια Βαρσοβίας για το 4ο ματς στη φάση των ομίλων. Ο αγώνας θα προβληθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4 στις 20:00.

Την ίδια ώρα, ο Άρης θα υποδεχτεί τη Σλασκ Βρότσλαβ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του EuroCup. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από NovaSports 4 στις 20:00.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει την Τρέπτσα στο Κόσοβο, διεκδικώντας την επιστροφή στις νίκες, προκειμένου να παραμείνει στη μάχη για την πρώτη θέση του Group F. Ο αγώνας θα προβληθεί ζωντανά από το ΕΡΤ Sports 2 στις 19:30.

Οι μεταδόσεις της ημέρας