Ο Άρης θα ψάξει στην Λιουμπλιάνα την 3η του νίκη σε ισάριθμα ματς του φετινού Eurocup κόντρα στην Τσεντεβίτα/Ολίμπια.

Μπορεί εντός των συνόρων να μην τα έχει πάει και να μετράει δύο ήττες σε ισάριθμα ματς της Stoiximan GBL αλλά στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις έχει το... αήττητο!

Μετά τις νίκες απέναντι σε Βενέτσια και Αμβούργο, οι «κίτρινοι» στοχεύουν στο 3/3 με αντίπαλο την Τσεντεβίτα/Ολίμπια στη Λιουμπλιάνα.

Ο προπονητής Μπόγνταν Κάραϊτσιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και την αποστολή της ομάδας συνθέτουν οι Ελάιζα Μήτρου-Λινγκ, Παναγιώτης Λέφας, Μπράις Τζόουνς, Μπριν Φορμπς, Τζέικ Φόρεστερ, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Γκιουζέλης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Καζαμίας, Στίβεν Ίνοχ, Ρόνι Χάρελ και Αρνόλντας Κουλμπόκα.

Προβλήματα αντιμετωπίζει η Τσεντεβίτα/Ολίμπια καθώς -και σύμφωνα με τον προπονητή- Ζβέζνταν Μίτροβιτς, έχουν τεθεί νοκ άουτ οι Χουγκάζ, Μπραΐκοβιτς, ενώ είναι αμφίβολος και ο Νίκολιτς

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 19:30 και το ματς θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports 5.

O A' Όμιλος του Eurocup