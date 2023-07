Γκραν Κανάρια και Τουρκ Τέλεκομ, οι δύο περσινές φιναλίστ του EuroCup, είναι μεταξύ άλλων οι ομάδες που θα πλαισιώσουν τον Άρη στον δεύτερο όμιλο του EuroCup για τη σεζόν 2023-24.

Στην επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Άρης έμαθε τους αντιπάλους του στον όμιλο του EuroCup για τη σεζόν 2023-24. Η Γκραν Κανάρια, κάτοχος του τίτλου από πέρσι και η Τουρκ Τέλεκομ που έφτασε ως τον τελικό, βρίσκονται στον όμιλο των «κιτρινόμαυρων».

Μαζί τους υπάρχουν και άλλες σημαντικές ομάδες της διοργάνωσης, όπως η Μπουντούτσνοστ, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Ουλμ και η Λιετκαμπέλις.

Το φορμάτ του EuroCup

Θυμίζουμε πως η νέα σεζόν έχει αλλαγές στον τρόπο που διεξάγεται η διοργάνωση. Η κανονική περίοδος ξεκινάει στις 3 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 7 Φεβρουαρίου, με όλες τις ομάδες να αντιμετωπίζουν μέσα-έξω τις υπόλοιπες εννέα του ομίλου για τις 18 αγωνιστικές.

Οι δύο πρώτες ομάδες των δύο γκρουπ περνάνε απευθείας στα προημιτελικά, ενώ από τη τρίτη ως την έκτη θέση θα υπάρχουν μονά παιχνίδια, για να προκύψουν οι υπόλοιποι τέσσερις που θα προκριθούν στα προημιτελικά. Αντιμετωπίζουν χιαστί ο τρίτος τον έκτο, ο τέταρτος τον πέμπτο κάθε ομίλου.

Στη συνέχεια, οι ομάδες που θα βρεθούν σε ημιτελικά και τελικό θα αγωνιστούν σε σειρές best of three, για να μάθουμε τον τελικό νικητή. Η έδρα κρίνεται από την ομάδα που έχει τερματίσει ψηλότερα στο εκάστοτε γκρουπ.

Γκρουπ Α

Χάποελ Τελ Αβίβ

Μπανταλόνα

Τσεντεβίτα

Παρί

Βενέτσια

Γουλβς

Μπεσίκτας

Χάμπουργκ Τάουερς

Προμετέι

Λόντον Λάιονς

Γκρουπ Β