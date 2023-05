Μετά το βραβείο του καλύτερου προπονητή, η Τουρκ Τέλεκομ είχε δύο από τους πέντε παίκτες στην καλύτερη πεντάδα του EuroCup και την Τετάρτη (3/5 - 22:00) διεκδικεί τον τίτλο στην Ισπανία, απέναντι στην Γκραν Κανάρια.

Λίγο πριν κριθεί ο φετινός τίτλος του EuroCup με την Τουρκ Τέλεκομ και την Γκραν Κανάρια να διεκδικούν τον τίτλο, οι Τούρκοι σάρωσαν και τα βραβεία της καλύτερης πεντάδας.

Μετά τον Ερντέμ Τσαν που ανακηρύχθηκε ως προπονητής της χρονιάς στη διοργάνωση, δύο παίκτες του βρέθηκαν στους καλύτερους πέντε. Ο γνωστός μας από το πέρασμά του στον Προμηθέα, Τζέριαν Γκραντ και ο Άλεξ Μπουτέιγ εκπροσωπούν την Τουρκ Τέλεκομ στην καλύτερη πεντάδα.

Δίπλα τους ο -πρώην του Ηλυσιακού- Τι Τζέι Στίφενς από την Προμετέι, ο Άντε Τόμιτς της Μπανταλόνα και ο Τζον Σούρνα ως ο μοναδικός εκπρόσωπος της έτερης φιναλίστ, Γκραν Κανάρια.

𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟯 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗖𝘂𝗽 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗧𝗲𝗮𝗺



The 5 players selected to the All-EuroCup First Team through voting by fans, media, head coaches and team captains are first-time honorees who led their respective teams deep into the EuroCup Playoffs⬇️#RoadToGreatness pic.twitter.com/CEgvLrqsaf