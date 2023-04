Η Τουρκ Τέλεκομ διεκδικεί τον τίτλο του EuroCup απέναντι στην Γκραν Κανάρια την προσεχή Τετάρτη (3/5 - 22:00) με τον Ερντέμ Τσαν να ψηφίζεται προπονητής της χρονιάς.

Η εκπληκτική πορεία της Τουρκ Τέλεκομ στο EuroCup δε γινόταν να περάσει χωρίς οι πρωταγωνιστές της να εξασφαλίσουν τα περισσότερα εκ των ατομικών βραβείων.

Συγκεκριμένα ο Ερντέμ Τσαν ψηφίστηκε ως ο προπονητής της χρονιάς, οδηγώντας φυσικά την Τουρκ στον τελικό της Τετάρτης με την Γκραν Κανάρια στην Ισπανία (3/5 - 22:00). Οι Τούρκοι, όντας πρωτοπόροι και στο πρωτάθλημα της χώρας τους, αντιμετωπίζουν την Γκραν Κανάρια και με νίκη θα κλείσουν θέση στην EuroLeague της ερχόμενης περιόδου.

Ο Τσαν, συνεργάτης του Ομπράντοβιτς στη Φενέρμπαχτσε από το 2013 ως το 2020, έχει χτίσει το story της σεζόν στην Τουρκία, με αρκετούς από τους πρωταγωνιστές, όπως ο Ταϊρίκ Τζόουνς να έχουν ήδη τα μάτια πάνω τους.

Η Τουρκ ολοκλήρωσε με ρεκόρ 13-5 την κανονική περίοδο στο EuroCup και με τρεις διαδοχικές νίκες στα νοκ άουτ είναι έτοιμη να διεκδικήσει τον τίτλο.

What a season it has been for Erdem Can and @TT_basketbol who is named the 2022 - 2023 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫 🧠 👏



Next up, the opportunity to book a ticket to the EuroLeague next season! #RoadToGreatness pic.twitter.com/agw6W0iYZz