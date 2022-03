Σενγκέλια για τη φυγή απ' την ΤΣΣΚΑ: «Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρος για μία απόφασή μου»

Ο Τόρνικε Σενγκέλια αναφέρθηκε στην απόφασή του να αφήσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, λόγω του πολέμου που ξέσπασε ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Η ημέρα άνηκε στη νυν (ομάδα), αλλά η αναφορά στην πρώην ήταν αναμενόμενη. Σχεδόν απαιτούμενη. Το νέο απόκτημα της Βίρτους Μπολόνια, ο Τόρνικε Σενγκέλια - κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του - αναφέρθηκε και στην απόφασή του να αφήσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

«Δεν μπορώ να πω ότι η απόφασή μου ήταν σκληρή. Σκληρό είναι αυτό που ζουν οι άνθρωποι στην Ουκρανία», είπε ο Γεωργιανός φόργουορντ, για τον οποίον οι φήμες οργιάζουν πως το καλοκαίρι θα αποτελέσει ακόμη ένα μέλος στην Dream Team της Μπαρτσελόνα.

«Δεν έχω υπάρξει πιο σίγουρος για την απόφαση που πήρα να αποχωρήσω από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μία απόφαση που ακόμη υποστηρίζω. Όταν έφυγα απ' την ΤΣΣΚΑ, ήμουν έτοιμος να αντιμετωπίσω όλες τις συνέπειες», πρόσθεσε το νέο μέλος της Βίρτους, με τους Ιταλούς να στοχεύουν τόσο στην επανάληψη της κατάκτησης του πρωταθλήματος, αλλά και την κούπα του EuroCup, έτσι ώστε την επόμενη σεζόν να αγωνιστούν στη EuroLeague.

Tornike Shengelia was ready for all the consequences after leaving CSKA ✊



He was the first player in the Russian powerhouse squad to react to the war situation in Ukraine. pic.twitter.com/kLmMbS5y3k