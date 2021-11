Αυτή τη φορά οι βοηθοί του Ομπράντοβιτς είχαν έτοιμο τον μαρκαδόρο (vid)

Οι βοηθοί του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπαθαν και έμαθαν από την προηγούμενη φορά που ο Ζοτς... τρελάθηκε ψάχνοντας έναν μαρκαδόρο και του τον έφεραν στον πάγκο!

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα της Παρτιζάν με την Μπανταλόνα για το EuroCup στο Βελιγράδι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μάταια περίμενε από τον βοηθό του το μαρκαδόρο προκειμένου να σχεδιάσει ένα play στον Ράντε Ζάγκορατς.

Ο Ζοτς απελπίστηκε και κατέφυγε στον δεύτερο βοηθό του, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral! Εν τέλει, η Παρτιζάν επικράτησε χάρη στα μεγάλα καλάθια του Κέβιν Πάντερ στο φινάλε και διατήρησε το αήττητο σερί της σε όλες τις διοργανώσεις.

Αυτή τη φορά, οι συνεργάτης του ήταν έτοιμοι! Πριν από το τζάμπολ του αποψινού αγώνα με την Ανδόρα, έφεραν στον Ομπράντοβιτς τον μαρκαδόρο ενώ εκείνος βρισκόταν στον πάγκο των «ασπρόμαυρων» για να... προλάβουν καταστάσεις.

Is there a problem with the eraser tonight? 😂 pic.twitter.com/tm22BM47CT